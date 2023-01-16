Волочкова закинула ногу на мачту, блеснув зоной бикини: трусики порвала и не заметила (фото)

Примечательно, что Волочкова готовится к свадьбе, а также скоро она отметит свое 47-летие. Балерина пока целыми днями проводит время на пляже. Она взяла с собой множество купальников. Артистка успела удивить публику, то позируя топлес, то демонстрируя свои прелести в стрингах.

А вот на этот раз Анастасия предстала в лимонном купальнике. Она закинула ногу на мечту, похваставшись шпагатом. При этом танцовщица сверкнула «межножьем».

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».