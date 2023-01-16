Волочкова закинула ногу на мачту, блеснув зоной бикини: трусики порвала и не заметила (фото)

Анастасия Волочкова уже давно прославилась на всю страну. Экс-солистка Большого театра выступает на сцене. Также она порой попадает в скандальные ситуации. Артистка не стесняется оголяться на публике. Порой ее подвергают критике, но она привыкла с улыбкой отвечать хейтерам. Недавно звезда улетела на Мальдивы.
Примечательно, что Волочкова готовится к свадьбе, а также скоро она отметит свое 47-летие. Балерина пока целыми днями проводит время на пляже. Она взяла с собой множество купальников. Артистка успела удивить публику, то позируя топлес, то демонстрируя свои прелести в стрингах.
А вот на этот раз Анастасия предстала в лимонном купальнике. Она закинула ногу на мечту, похваставшись шпагатом. При этом танцовщица сверкнула «межножьем».
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды
Поклонники заметили, что Анастасия порвала трусики. На видео заметно, что вверху появился зазор. Одним восхитились ее растяжкой, а другие снова подвергли ее критике. «Ноги могут заменить мачту», «Уже слишком загорела», «Ой, купальник не выдержал такого напряжения», «Опять ноги раскинула», — стали писать подписчики.