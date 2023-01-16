Муцениеце без лифчика засветила свои «кнопочки» под топиком: лишила поклонников дара речи

Ближайшие дни Агата проведет в Дубае. Она привезла на курорт свою сестру и детей. Актриса не перестает заниматься спортом даже в отпуске. На этот раз бывшая жена Прилучного поделилась новым селфи. Она предстала в велипедках и кроп-топе. Муцениеце отказалась от лифчика. Она засветила свою грудь во всей красе. Звезда также подчеркнула рельефный живот.

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