Муцениеце без лифчика засветила свои «кнопочки» под топиком: лишила поклонников дара речи

Агата Муцениеце уже давно строит карьеру в кино. В ее копилке много ярких работ от «Закрытой школы» до «Честного развода». Она также была в браке с Павлом Прилучным, но в 2020 году они развелись. Актриса осталась одна с двумя детьми, но это не помешало ей и дальше строить карьеру. Звезда недавно отправилась в отпуск.
Ближайшие дни Агата проведет в Дубае. Она привезла на курорт свою сестру и детей. Актриса не перестает заниматься спортом даже в отпуске. На этот раз бывшая жена Прилучного поделилась новым селфи. Она предстала в велипедках и кроп-топе. Муцениеце отказалась от лифчика. Она засветила свою грудь во всей красе. Звезда также подчеркнула рельефный живот.
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Агата Муцениеце с детьми. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Агата. Многие отметили, что она только похорошела после развода.
«Ох, вот это фигурка», «О-ля-ля, у вас видно кнопочки», «Просто шикарная», «Точеная вся», «Наша конфетка», «Какая соблазнительная туристка», «Нет лифчика, а обаяние сразу на миллион», — стали писать в Сети.