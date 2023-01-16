«Вахтанг был наивным и доверчивым»: Никас Сафронов — о «подлых людях», окружавших Кикабидзе

Смерть Вахтанга Кикабидзе стала поводом для многих комментаторов в Сети критиковать артиста за его политические взгляды. На это ответил друг покойного — художник Никас Сафронов.

«Кикабидзе родом из СССР. И для него развал Советского Союза — его тогдашней родины — стал большой трагедией. Он сильно переживал и в тот момент, когда отношения России с Грузией изменились. Я знаю это с его слов, так как мы с ним дружили более тридцати лет», — сказал Сафронов.

Он добавил, что, возможно, некоторые высказывания Кикабидзе были сделаны под влиянием непорядочных людей, которые его окружали.

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«Сам Вахтанг всегда был доверчивым и наивным человеком, как все большие мастера. И этим, конечно, пользовались разного род сомнительные личности. В его окружении были подлые люди и жулики, которые зачастую вводили его в заблуждение, давали необъективную информацию. А он верил этому», — приводит слова Сафронова издание МК.

Художник сказал также, что на настроение Вахтанга Кикабидзе могли повлиять и возрастные изменения.