Рассекречена дата премьеры четвертого сезона шоу «Маска»: зрителей ждут новые участники и таинственный член жюри

Шоу «Маска» возвращается на телевидение. Этот проект стал одним из самых популярных в России. Уже выпущено три сезона, а на Новый год был показан специальный праздничный выпуск. Однако зрители скоро увидят новый сезон. Канал НТВ рассекретил дату грандиозной премьеры — 12 февраля.
Отмечается, что в новом сезоне на сцену выйдут 14 новых героев, под масками которых традиционно будут скрываться самые популярные представители музыки, кино, телевидения, спорта и интернета.
Напомним, что чуть шоу остается прежней. Участники в костюмах будут скрывать свою личность. В каждом выпуске они будут выходить на сцену, давать несколько подсказок о себе и исполнять песни. По итогам выпуска будут определены номинанты на выбывание из проекта: одного участника могут спасти зрители в студии, а зездным судьям предстоит решить, кто в финале выпуска покинет шоу и раскроет тайну своей личности.
Члены жюри в новом сезоне останутся прежними: Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко. А вот пятый член жюри засекречен. Его имя будет объявлено на онлайн-презентации нового сезона проекта. Вячеслав Макаров традиционно займет место ведущего.
Валерия, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко и Тимур Родригез. Фото: пресс-служба канала НТВ
Напомним, первый сезон шоу «Маска» стартовал 1 марта 2020 года на НТВ. Тогда победителем стал певец Анатолий Цой, который скрывался за маской Льва, а популярный певец Jony в образе Крокодила забрал заветный кубок во втором сезоне. Третий сезон шоу «Маска» был не менее интригующим. Победителем стал оперный певец, двукратный обладатель премии «Грэмми», лауреат премии «Золотая маска», заслуженный артист России Ильдар Абдразаков, скрывавшийся под маской Дракона.