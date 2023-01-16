Рассекречена дата премьеры четвертого сезона шоу «Маска»: зрителей ждут новые участники и таинственный член жюри

Отмечается, что в новом сезоне на сцену выйдут 14 новых героев, под масками которых традиционно будут скрываться самые популярные представители музыки, кино, телевидения, спорта и интернета.

Напомним, что чуть шоу остается прежней. Участники в костюмах будут скрывать свою личность. В каждом выпуске они будут выходить на сцену, давать несколько подсказок о себе и исполнять песни. По итогам выпуска будут определены номинанты на выбывание из проекта: одного участника могут спасти зрители в студии, а зездным судьям предстоит решить, кто в финале выпуска покинет шоу и раскроет тайну своей личности.

Члены жюри в новом сезоне останутся прежними: Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко. А вот пятый член жюри засекречен. Его имя будет объявлено на онлайн-презентации нового сезона проекта. Вячеслав Макаров традиционно займет место ведущего.