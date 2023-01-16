Растрепанная и счастливая: Клава Кока в алом купальнике прилегла на пляже, помяв свою сдобную грудь

На пляже Клава не устояла и решила устроить фотосессию. Она в алом мини-бикини прилегла на шезлонг. Певица оголила свою пышную грудь. Она прижалась своим декольте к полотенцу. При этом артистка засветила ложбинку и незагорелые треугольники. Кока игриво высунула язык на бок. Взлохмаченные волосы колосились на ветру.

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