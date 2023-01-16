Растрепанная и счастливая: Клава Кока в алом купальнике прилегла на пляже, помяв свою сдобную грудь

Клава Кока уже несколько лет выпускает хиты. Она предпочитает выступать в смелых нарядах. Популярность артистки быстро растет. Она часто участвует в телевизионных шоу. Даже во время новогодних каникул звезда давала концерты. Но недавно она оказалась в Мексике и решила устроить отдых.
На пляже Клава не устояла и решила устроить фотосессию. Она в алом мини-бикини прилегла на шезлонг. Певица оголила свою пышную грудь. Она прижалась своим декольте к полотенцу. При этом артистка засветила ложбинку и незагорелые треугольники. Кока игриво высунула язык на бок. Взлохмаченные волосы колосились на ветру.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники уверены, что Клава сразила мужчин своей естественностью. Многие осыпали ее комплиментами.
«Какая живая», «Кому-то повезло», «Ложбинка загорела», «Какая вы аппетитная», «Фигура просто шикарная», «Ну что за прелесть», «Шалунья», «Грудь убежала из лифчика», — стали писать пользователи Сети.