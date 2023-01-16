Наталья Андрейченко вспомнила, как плакала на плече у Инны Чуриковой

По умершей Инне Чуриковой скорбят не только родные, но и коллеги. Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко поделилась своими воспоминаниями о том, как она снималась с Инной Михайловной в фильме «Военно-полевой роман». Как раз в то время у Андрейченко родился первенец, и ей было тяжело надолго оторваться от дома и погрузиться в работу.

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«Она брала мою руку, она сопереживала…Об этом никто не знал, как я утыкалась ей в плечо и плакала просто навзрыд от того, как мне все нелегко давалось. И она это понимала», — рассказала актриса изданию РИА ФАН.

Наталья Андрейченко добавила, что всегда считала Инну Чурикову одной из самых красивых актрис.