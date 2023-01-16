Не скучает без мужа: Пугачева в тунике оверсайз и джинсах появилась на премьере фильма «Мама, я дома» в Тель-Авиве

Алла Пугачева уже пять месяцев находится в Израиле. Она растит двойняшек Лизу и Гарри. Малышей певица пристроила в местную школу. Новый год артистка встретила в особняке в кругу близких. Максим Галкин* был с ней, но недавно снова улетел на гастроли. Примадонна даже за границей часто выходит в свет.
Примечательно, что накануне Алла Борисовна отправилась в кинотеатр в Тель-Авиве. Она посетила премьеру фильма «Мама, я дома» Владимира Битокова с Ксенией Раппопорт и Юрием Борисовым в главных ролях.
Для такого случая певица облачилась в джинсы и тунику свободного кроя. Жакет в клетку розового цвета дополнял многослойный образ. Она решила выпрямить волосы. Пугачева осталась в восторге от картины и даже произнесла речь на публике.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Примадонна. Многие отметили, что певица похорошела.
«Отлично выглядит наша российская Примадонна! Так держать!», «Очень ей идет розовый», «Как хорошо выглядит», «Поправилась? Наряд прям на три размера больше», «И без мужа не скучает», — стали писать в Сети.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Алла Пугачева. Фото: соцсети