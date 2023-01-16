Не скучает без мужа: Пугачева в тунике оверсайз и джинсах появилась на премьере фильма «Мама, я дома» в Тель-Авиве

Примечательно, что накануне Алла Борисовна отправилась в кинотеатр в Тель-Авиве. Она посетила премьеру фильма «Мама, я дома» Владимира Битокова с Ксенией Раппопорт и Юрием Борисовым в главных ролях.

Для такого случая певица облачилась в джинсы и тунику свободного кроя. Жакет в клетку розового цвета дополнял многослойный образ. Она решила выпрямить волосы. Пугачева осталась в восторге от картины и даже произнесла речь на публике.

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