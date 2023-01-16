Колисниченко из «Дома-2» впервые попросила стилиста сделать это с отросшими волосами — просто бомба

Бывшая участница «Дома-2» Катя Колисниченко известна трепетным отношением к своей внешности.

Катя Колисниченко обожает красиво и стильно одеваться, она стройна, хороша собой и всегда выглядит безупречно, а ее укладки — выше всяких похвал.

Но на этот раз Катя Колисниченко решилась на небольшой эксперимент. Во время похода к стилисту по волосам она попросила впервые уложить волосы не так, как обычно.