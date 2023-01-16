Колисниченко из «Дома-2» впервые попросила стилиста сделать это с отросшими волосами — просто бомба

Катя Колисниченко

Катя Колисниченко. Фото: соцсети

Экс-участница реалити-шоу Екатерина Колисниченко довольна укладкой в новом стиле.

Бывшая участница «Дома-2» Катя Колисниченко известна трепетным отношением к своей внешности.

Катя Колисниченко обожает красиво и стильно одеваться, она стройна, хороша собой и всегда выглядит безупречно, а ее укладки — выше всяких похвал.

Но на этот раз Катя Колисниченко решилась на небольшой эксперимент. Во время похода к стилисту по волосам она попросила впервые уложить волосы не так, как обычно.

«Пантера Леопардовна на связи. Как дела? Я так рада, что у меня отросли волосы! Ура! Сегодня первый раз попросила уложить прямыми, не подкручивать концы», — поделилась Катя Колисниченко в микроблоге.

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На фото в микроблоге Катя Колисниченко показала себя с экстремально прямыми волосами. Поклонники заявили, что это просто бомба.

Катя Колисниченко вытянула кончики волос. Фото: соцсети

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