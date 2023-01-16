«Четверть века протянули»: что предрекли браку Агутина и Варум после откровенных публичных признаний

В минувшее воскресенье, 15 января, звездная пара Леонид Агутин и Анжелика Варум отметили красивую дату - 25-летие со дня свадьбы.

Леонид Агутин публично поздравил жену с серебряной свадьбой, признавшись ей в любви и поблагодарив ее за любовь к нему.

Известный блогер Лена Миро в своем «Живом Журнале» отреагировала на трогательную публикацию Леонида Агутина в телеграм-канале. Она напомнила, что никогда не верила в слухи о разводе Варум и Агутина, и предрекла, что пара доживет до золотой свадьбы.

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