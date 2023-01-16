Умерла актриса Джина Лоллобриджида

Стало известно о смерти легендарной итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды. Звезда кино умерла 16 января 2023 года на 96-м году жизни.

О причинах смерти итальянской актрисы пока ничего не сообщается.

Джина Лоллобриджида играла во многих итальянских фильмах. Но настоящую славу ей принесли роли в картинах «Фанфан-Тюльпан» (1952) и «Собор Парижской Богоматери» (1956).

За всю жизнь Лоллобриджида снялась в более чем 60 фильмах.

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В 1973 году Джина Лоллобриджида входила в состав членов жюри VIII Московского кинофестиваля, а в 1997 году на XX Московском кинофестивале ей вручили приз за вклад в киноискусство.

У актрисы есть единственный сын Милко Скофич и внук Дмитрий.

По материалам агентства ANSA.