Чурикова рассказывала, как ее называли «крымской свиньей»

15 января не стало известной актрисы Инны Чуриковой. Она скончалась на 80-м году жизни. На заре своей карьеры она играла в Театре юного зрителя — преимущественно разных зверушек. Приходилось исполнять даже роль… свиньи. Молодой актрисе очень не хотелось соглашаться на эту роль, но ее убедил режиссер, уверяя, что это под силу только ей.

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«Сшили мне что-то темно-бордовое, жуткое... На прогоне спектакля я очень быстро бегала, режиссер Хомский мне говорил: «Чурикова, вы так быстро бегаете, как крымская свинья». Оказывается, южные свиньи на длинных ногах. А у меня был такой костюм, с открытыми ногами», — вспоминала Инна Михайловна в одном из интервью.

По материалам издания Аrgumenti.ru.