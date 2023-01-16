Длинноволосая шатенка с приятным голоском: Женя Кузин записал совместное видео с дочкой от Саши Артемовой — все умилились

Бывшие участники «Дома-2» Женя Кузин и Саша Артемова уже давно не вместе. Пара развелась, когда их дочке было около года. Несмотря на разрыв, Женя Кузин и Саша Артемова поддерживают общение ради наследницы. Малышка живет с мамой, но часто видится и с папой.
В микроблоге Женя Кузин поделился совместным видео с дочерью. Он записал, как крошка рассказывает свою версию двух русских народных сказок — «Курочка Ряба» и «Колобок».
Дочка Кузина и Артемова развернута спиной к камере, Женя строго следит за тем, чтобы не засветить личико дочери, и для этого придерживает ее за голову.
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В кадре видны роскошные волосы дочери Кузина и Артемовой, малышка — шатенка, и отчетливо слышен ее красивый тоненький голосок, умиливший поклонников.
Женя Кузин с дочкой от Саши Артемовой. Фото: скрин соцсети
«Жень, ты просто молодец, отличный папа», «Дочка — умничка, рассказала по-своему, красотка», «Насмеялась от души. Так мило рассказывала сказки дочка папе», «Какая миленькая, солнышко чудное», — высказались в Сети.