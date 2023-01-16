Светлана Журова — о причине болезни Романа Костомарова

Роман Костомаров. Фото: Global Look Press

Роман Костомаров. Фото: Global Look Press

По мнению спортсменки, фигуриста могла подвести слишком легкая одежда.

Как считает конькобежка Светлана Журова, Роман Костомаров был чересчур легко одет для зимних выступлений, что вполне могло спровоцировать его болезнь. Ранее двукратный олимпийский чемпион был госпитализирован с пневмонией. Его состояние остается тяжелым, он находится под наблюдением врачей.

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«Раньше, для тренировок на открытом воздухе вообще были совсем другие костюмы, и мы много что под них надевали еще теплое. Там даже шевельнуться сложно было. Почему тренировка и была такая бессмысленная и не очень эффективная зачастую. Потому что ты весь был запакованный, одетый», — приводит слова Светланы Журовой издание РИА ФАН со ссылкой на kp.ru.

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