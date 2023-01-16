Светлана Журова — о причине болезни Романа Костомарова

Как считает конькобежка Светлана Журова, Роман Костомаров был чересчур легко одет для зимних выступлений, что вполне могло спровоцировать его болезнь. Ранее двукратный олимпийский чемпион был госпитализирован с пневмонией. Его состояние остается тяжелым, он находится под наблюдением врачей.

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«Раньше, для тренировок на открытом воздухе вообще были совсем другие костюмы, и мы много что под них надевали еще теплое. Там даже шевельнуться сложно было. Почему тренировка и была такая бессмысленная и не очень эффективная зачастую. Потому что ты весь был запакованный, одетый», — приводит слова Светланы Журовой издание РИА ФАН со ссылкой на kp.ru.