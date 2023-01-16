Вот-вот вопьется: Каролина Севастьянова прилегла на шезлонг, опасно натянув купальник — мужчины сходят с ума от таких видов

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова уже давно доказала, что она не только мастер спорта, но еще и большая мастерица по части соблазнения с помощью фотографий.

Микроблог Каролины Севастьяновой — это настоящее буйство провокаций, откровенных снимков и завораживающих поз.

Отдыхая на Мальдивах некоторое время назад, Каролина Севастьянова разместила такое фото, что подписчики-мужчины кинулись срочно делать ей предложения о замужестве. В кадре Каролина Севастьянова позирует на шезлонге, высоко натянув купальник и обнажив бедра. Кажется, что пляжный наряд вот-вот вопьется Каролине в тело.

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