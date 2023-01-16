Растрепанная, с кислым лицом и глазами побитой собаки: как Алиана Устиненко выглядела на «Доме-2» и какой красоткой стала сейчас

Одна из самых ярких бывших участниц «Дома-2» Алиана Устиненко в декабре прошлого года отметила свое 29-летие. В эти дни Алиана Устиненко готовится во второй раз стать мамой и заодно отмечает десятилетие своего первого появления на проекте.

Участницей реалити-шоу «Дом-2», который тогда шел на телеканале ТНТ, Алиана Устиненко стала в январе 2013 года. Она пришла на телестройку 19-летней девушкой. Поклонникам Алиана Устиненко запомнилась бурным романом, свадьбой и двумя разводами с Сашей Гобозовым, рождением на проекте сына Роберта и скандалами со свекровью.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».