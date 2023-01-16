Растрепанная, с кислым лицом и глазами побитой собаки: как Алиана Устиненко выглядела на «Доме-2» и какой красоткой стала сейчас

Одна из самых ярких бывших участниц «Дома-2» Алиана Устиненко в декабре прошлого года отметила свое 29-летие. В эти дни Алиана Устиненко готовится во второй раз стать мамой и заодно отмечает десятилетие своего первого появления на проекте.
Участницей реалити-шоу «Дом-2», который тогда шел на телеканале ТНТ, Алиана Устиненко стала в январе 2013 года. Она пришла на телестройку 19-летней девушкой. Поклонникам Алиана Устиненко запомнилась бурным романом, свадьбой и двумя разводами с Сашей Гобозовым, рождением на проекте сына Роберта и скандалами со свекровью.
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В эфирах Алиана Устиненко часто появлялась с растрепанными волосами, которые тогда обесцвечивала. Лицо у Алианы из-за частых разборок было кислым, а глаза — вечно опущенными вниз, как у побитой собаки.
К 29 годам Алиана Устиненко поняла, что ей лучше быть брюнеткой — такой, какая она от природы. Сейчас в ее жизни есть любимый мужчина, отношения с которым, судя по всему, прекрасные. Алиана Устиненко чаще стала улыбаться и ухаживать за собой.