Фото до и после — ошеломительное преображение! Женщине 60+ сделали макияж, омолодив вдвое

Фото до и после - ошеломительное преображение! Женщине 60+ сделала макияж и она помолодела вдвое

Макияж. Фото: кадр из видео, скриншот YouTube

Распахнутый взгляд, белозубая улыбка, сияющая кожа с мизером морщин — эффект бомбический.

Женщина 60+ оказалась в кресле опытного визажиста, который предложил ей омолаживающий макияж. Только с помощью косметики и укладки волос дама элегантного возраста омолодилась вдвое. Пользователи Сети в комментариях одаривают решившуюся на преображение красавицу восторженными комплиментами. И это неудивительно, ей не дашь больше 38–40 лет!

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Длинные реснички изящно подчеркнуты тушью, взгляд смелый, задорный, на веках оттеночные тени, которые «холодят» цвет глаз и омолаживают, ухоженные брови, румяна, мизер морщин на свежем отдохнувшем лице, на губах перламутровая помада. И главное украшение — сияющая улыбка.

До и после — словно два разных человека. Фото: кадр из видео, скриншот YouTube

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