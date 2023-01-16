«Увезли на скорой»: раздавленная горем Юлия Ефременкова из «Дома-2» впервые за несколько дней вышла на связь

Юлия Ефременкова

Юлия Ефременкова. Фото: соцсети

Экс-участница и бывшая ведущая проекта Юлия Ефременкова объяснила, почему пропала из соцсетей.

Бывшая участница и экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова впервые с пятницы вышла на связь с подписчиками микроблога. Мама сыновей-близнецов поспешила объяснить встревоженным поклонникам, куда и почему она пропала из соцсетей, отказавшись показывать фото и видео о своей жизни.

Как оказалось, у Юлии Ефременковой началась темная полоса. В больницу попала пожилая мама Юлии Ефременковой, которая активно помогала ей нянчить маленьких сыновей-близнецов. Раздавленная горем, Юлия Ефременкова вышла на связь, чтобы сообщить о несчастье с мамой.

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«С пятницы я не выхожу с вами на связь, так как маме стало плохо и ее увезли на скорой в больницу», — поделилась Юлия Ефременкова.

Напомним, Юлия Ефременкова и ее избранник Мондезир в сентябре стали родителями близнецов. В январе пара планировала окрестить сыновей, но, судя по всему, таинство придется отложить.

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