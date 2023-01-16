Михалкова показала мерцающее белье по телу: эффект манкости в позе хозяйки (фото)

Юлия Михалкова выставила в своем аккаунте во «ВКонтакте» кадры из новой фотосессии, которую она организовала для новой роли в театре.

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Актриса призналась, что театр для нее играет особенную роль. И она никогда от него не откажется.

Образ, который звезда «Уральский пельменей» выбрала для сцены, конечно, сильно поразил мужскую часть ее поклонников. Ведь на выложенных снимках она предстала в мерцающем белье и распахнутом халатике с воланами.

А на одном из кадров она и вовсе позировала в позе хозяйки, поражая своей красотой и внутренней силой.