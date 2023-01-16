Трехэтажный коттедж с куполом храма: какое наследство оставил Вахтанг Кикабидзе

На минувших выходных в Грузии скончался известный актер Вахтанг Кикабидзе. Несмотря на то что артист агрессивно высказывался в адрес россиян в последние годы, в нашей стране его все равно любили.

Звезда «Мимино» нажил за годы жизни неплохое имущество. В первую очередь, он имел шикарный трехэтажный коттедж в одном из лучших районов Тбилиси. По данным агентства AIS, здание имеет серо-белый цвет, а его крыша выполнена как купол греческого храма.

Также известно, что род Вахтанга Кикабидзе происходит из дворянства по материнской линии. Речь идет о династии Багратиони.

По некоторым данным, бабушка оставила Кикабидзе в наследство сокровища — ценные вещи рода. Теперь все это перейдет сыну артиста и его падчерице.

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