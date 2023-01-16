Дина Саева объяснила побег Дани Милохина из «Ледникового периода»

Известная тиктокерша Дина Саева объяснила, почему на самом деле ее коллега Даня Милохин решил покинуть проект «Ледниковый период». Блогер, напомним, сделал это резко, одним днем, подставив организаторов шоу.

«Это Даня Милохин, он по жизни такой. У него есть какая-то легкость к этой жизни, в некотором плане я даже ему завидую, потому что он может себе позволить делать то, что он не хочет. Если он чувствует какой-то напряг, то может взять и отказаться», — заявила она ы интервью Надежде Стрелец.

Сейчас Милохин живет в США и боится возвращаться в Россию. Его брат Илья заявил, что Даня записал провокационную песню про Первый канал и теперь думает, что ему придется за это отвечать.

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