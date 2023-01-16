«Побитый пес»: Шахназаров распек сбежавшего Смольянинова

Журналист Михаил Шахназаров снова прошелся по сбежавшему из России Артуру Смольянинову. По его словам, этот артист не создал за свою жизнь ничего нового. Он просто читал в фильмах тексты, которые написали за него другие люди.

«Артур, надеюсь, что вы — такой умный и культурный — больше никогда не вернетесь в Россию. И это будет самым большим достижением. Но я уверен, что через какое-то время, подобно побитому псу, вы приползете, но вас не пустят», — заявил он.

Смольянинов, напомним, снимался в патриотическом фильме «9 рота», но это не мешало ему ссориться с коллегами по цеху из-за гражданской позиции.

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