Старшая в платье Кармен, младшая в белом с оборками: Млодик и Виторган вышли в свет с подросшими дочками-куколками

Актерская пара Ирина Млодик и Эммануил Виторган часто делятся в микроблоге снимками своих хорошеньких дочерей-погодок Этель и Клары.
Девочки растут настоящими куколками, поклонники звездной пары признаются, что с восторгом наблюдают за тем, как растут и с возрастом меняются Этель и Клара.
Ирина Млодик и Эммануил Виторган с удовольствием берут дочек на светские мероприятия. На этот раз крошки побывали на праздновании Старого Нового года и дне рождении своего папы. Для торжества Млодик и Виторган нарядили дочек в красивые платья. Этель блистала в красно-черном наряде, напоминающем платье Кармен. А Клара была облачена в наряд с белой пышной юбкой с оборками.
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Ирина Млодик и Эммануил Виторган с дочками Этель и Кларой. Фото: соцсети
«Вот и отпраздновали Старый Новый год и мой день рождения в «Виторган-клубе»! Благодарю всех, кто был с нами в этот вечер!» - подписал снимок в своем микроблоге Эммануил Виторган.
Поклонники немедленно сделали комплименты звездному семейству.
«Смотрю на вас, счастливых, и радуюсь! Вершина любви вашей - это дети! Слава богу за все», «Красивая семья, желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия», «Будьте счастливы, мои дорогие! С удовольствием просматриваю все ваши фото, когда не могу присутствовать на мероприятии», - высказались в Сети.