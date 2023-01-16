Старшая в платье Кармен, младшая в белом с оборками: Млодик и Виторган вышли в свет с подросшими дочками-куколками

Актерская пара Ирина Млодик и Эммануил Виторган часто делятся в микроблоге снимками своих хорошеньких дочерей-погодок Этель и Клары.

Девочки растут настоящими куколками, поклонники звездной пары признаются, что с восторгом наблюдают за тем, как растут и с возрастом меняются Этель и Клара.

Ирина Млодик и Эммануил Виторган с удовольствием берут дочек на светские мероприятия. На этот раз крошки побывали на праздновании Старого Нового года и дне рождении своего папы. Для торжества Млодик и Виторган нарядили дочек в красивые платья. Этель блистала в красно-черном наряде, напоминающем платье Кармен. А Клара была облачена в наряд с белой пышной юбкой с оборками.

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