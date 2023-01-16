Севастьянова, позируя на яхте, показала «бесстыдный треугольник»: непотребство крупным планом

Каролина Севастьянова удивила публику своей фотографией на яхте в откровенном купальнике. Ее трусики выглядели, как «бесстыдный треугольник» на тесемках который мало что прикрывал.

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Спортсменка непотребно выпятила его на публику, вызвав шквал эмоций у публики. Впрочем, народ вовсе не выражал гнева. Напротив, мужчины были в восторге от зрелища.

И в самом деле, редкая девушка сможет так роскошно выглядеть в столь дерзком бикини, как Каролина Севастьянова.