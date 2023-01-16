«Конечно, там домики, кораблики, «бабки»: Юрий Гальцев плюнул вслед сбежавшим из России олигархам-богачам

Популярный юморист и художественный руководитель Санкт-Петербургского театра имени Аркадия Райкина Юрий Гальцев высказал свое отношение к покинувшим Россию олигархам. Во время YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Юрий Гальцев дал понять, что осуждает тех, кто поступает подобным образом.

«Конечно, там домики, кораблики, «бабки», наверное. За свое добро. Но с собой-то не возьмешь, придется делиться или отдавать», — сказал Юрий Гальцев.

«А почему не хотят тратить деньги здесь, в России?» — уточнил ведущий шоу Вячеслав Манучаров.

«Ну, почему, у нас же не делают таких часов, как мне один сказал, как «Ролекс». У нас же не делают таких машин, как «Мерседес»… Когда еще у нас будут частные вертолеты. А мне от его рассказов грустно, а ему, наверное, от моих. Вот и разошлись», — объяснил Юрий Гальцев.