Несколько раз вызывали на бис: SHAMAN дал концерты на Донбассе

Музыкант и автор песен Ярослав Дронов, выступающий под сценическим псевдонимом SHAMAN, сделал то, чего от него все долго ждали.

В рамках своего гастрольного тура SHAMAN дал концерты на Донбассе. Он выступил перед жителями и военнослужащими. Публика тепло принимала SHAMANа в Мариуполе и Луганске, исполнителя несколько раз вызывали на бис.

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