«Голосок окреп! На сцену дорога открыта»: Лиза Галкина в белоснежном платье зачитала стихи в Израиле рядом с Дедом Морозом

В Сети появились редкие кадры, которые, судя по всему, были сделаны в Израиле. По случаю Нового года дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина* продемонстрировала еще один свой талант — чтеца. Лиза Галкина поздравила всех собравшихся гостей, выйдя на площадку к Деду Морозу и Снегурочке. Выступление дочки шоумена все встретили бурными овациями.
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Лиза Галкина сияла в белоснежном платье с юбкой солнце и белых лодочках, словно балерина. Алла Борисовна заплела дочке косу и украсила ее пышными бантами.
«Я с Новым годом поздравляю
Всех тех, кто верит в чудеса!
От всей души я вам желаю
Огромной радости в глазах.
Пускай Вам этот Новый год
Много хорошего несет:
Любви, здоровья и тепла
Успеха, счастья и добра!» — отметила Лиза.
«Так похожа на Аллу!», «Платьице миленькое! Девчонка ну просто вишенка», «Голосок окреп! На сцену дорога открыта», «Скоро запоет как мама Алла», «Умничка! Талантливая» — стали писать фолловеры.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.