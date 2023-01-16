«Голосок окреп! На сцену дорога открыта»: Лиза Галкина в белоснежном платье зачитала стихи в Израиле рядом с Дедом Морозом

В Сети появились редкие кадры, которые, судя по всему, были сделаны в Израиле. По случаю Нового года дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина* продемонстрировала еще один свой талант — чтеца. Лиза Галкина поздравила всех собравшихся гостей, выйдя на площадку к Деду Морозу и Снегурочке. Выступление дочки шоумена все встретили бурными овациями.

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Лиза Галкина сияла в белоснежном платье с юбкой солнце и белых лодочках, словно балерина. Алла Борисовна заплела дочке косу и украсила ее пышными бантами.