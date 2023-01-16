«А почему он не назывался Толя Вайсман?»: Юрий Гальцев припечатал сбежавшего в Израиль Анатолия Белого

Известный юморист и художественный руководитель Санкт-Петербургского театра имени Аркадия Райкина Юрий Гальцев во время YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» прокомментировал поведение некоторых своих коллег, покинувших Россию.

Он дал понять, что уезжать или оставаться - это выбор каждого, а вот высказываться в адрес России и россиян издалека - поступок очень некрасивый.

В частности, Юрий Гальцев осудил сбежавшего в Израиль Анатолия Вайсмана, известного в России под псевдонимом актера Анатолия Белого, который был звездой МХТ имени Чехова.

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