«А почему он не назывался Толя Вайсман?»: Юрий Гальцев припечатал сбежавшего в Израиль Анатолия Белого

Известный юморист и художественный руководитель Санкт-Петербургского театра имени Аркадия Райкина Юрий Гальцев во время YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» прокомментировал поведение некоторых своих коллег, покинувших Россию.
Он дал понять, что уезжать или оставаться - это выбор каждого, а вот высказываться в адрес России и россиян издалека - поступок очень некрасивый.
В частности, Юрий Гальцев осудил сбежавшего в Израиль Анатолия Вайсмана, известного в России под псевдонимом актера Анатолия Белого, который был звездой МХТ имени Чехова.
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Юрий Гальцев на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». Фото: кадр шоу
«Анатолий Белый уехал, который Вайсман, и стал все обливать. До этого работал, главные роли, но уехал и начал обливать все грязью. А почему он не назывался Толя Вайсман? Одно дело, когда просто уехал, а потом разберешься в себе. А когда ты уехал и вдруг обсирать? Для меня это – как маму с папой обсирать», - припечатал Юрий Гальцев.
По материалам YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».