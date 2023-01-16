Горбань раздвинула упругое «межножье», чтобы мужчины остолбенели: влезла на резиновую игрушку (фото)

Мария Горбань решила эту зиму скрасить теплым солнышком и ласковым морем на Шри-Ланке. Звезда выбрала для своего отпуска роскошную виллу с голубым бассейном, в котором красиво понежилась для снимков в свои социальные сети.

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Звезда «Кухни» изящно запрыгнула в резиновый надувной круг в виде единорога, красиво раскрыв упругое «межножье».

В этот момент на ней был надет купальник и платье-сеть для пляжа. Нет сомнений, мужчины в этот момент остолбенели.