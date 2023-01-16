«И пьяного примет, и помоет, и обмоет»: близкий друг Галкина* восхищен поведением его жены Пугачевой

Артист и художественный руководитель Санкт-Петербургского театра имени Аркадия Райкина Юрий Гальцев стал гостем YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». Во время него автор и ведущий шоу Вячеслав Манучаров настоятельно попросил Юрия Гальцева сформулировать свое отношение к его покинувшим Россию друзьям — Максиму Галкину* и Алле Пугачевой.

В ответ Юрий Гальцев признался, что восхищен тем, как Алла Пугачева поддерживает своего мужа.