Мрачная судьба! Женщины с этими именами чаще других обречены на вдовство

Женщины с этими именами чаще других хоронят мужей, влача незавидную долю вдовы. Старость они вынуждены встречать без второй половинки. Так какой же «магией» обладают имена этих женщин-одиночек. Мнением на этот счет поделился астролог и эзотерик Артемий Никара.

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Наталья

По словам эзотерика, она обладает мощной энергетикой, которая просто «поедает» ее вторую половинку. Эти дамы могут овдоветь еще будучи молодой. Не каждый мужчина угонится за их темпом жизни.

Алена

В переводе с древнегреческого, по одной из существующих версий, оно означает «сияющая». Однако и в этом имени есть свой мрачный флер. Алена всегда все знает лучше других. Она оказывает сильное давление на своего мужчину, который в итоге попросту не выдерживает такого мощного энергетического удара.