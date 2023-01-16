«Вы посылаете женщину, которой более 70 лет»: известный журналист встал на защиту униженной Пугачевой - припечатал всех

Известный журналист и светский хроникер Отар Кушанашвили встал на защиту Аллы Пугачевой. Он дал понять, что возмущен травлей семьи Примадонны, которая покинула Россию. Отар Кушанашвили считает, что поступать так с пожилой дамой, много сделавшей для страны, как минимум, невоспитанно.
«Вы посылаете женщину, которой более 70 лет. Разве так поступают с почтенными людьми, с человеком, который много сделал для страны? Будьте людьми, не становитесь скотинами!» — припечатал хейтеров Аллы Пугачевой Отар Кушанашвили.
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Напомним, хейт в Сети начался после того, как Алла Пугачева разместила скандальную публикацию в микроблоге, обозвав некрасивыми словами тех, кто когда то был с ней в одной команде.
По материалам YouTube-шоу «Каково?!»