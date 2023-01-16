«Вы посылаете женщину, которой более 70 лет»: известный журналист встал на защиту униженной Пугачевой - припечатал всех

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, хейт в Сети начался после того, как Алла Пугачева разместила скандальную публикацию в микроблоге, обозвав некрасивыми словами тех, кто когда то был с ней в одной команде.

По материалам YouTube-шоу «Каково?!»