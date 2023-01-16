Красивая и нежная, как принцесса: повзрослевшая дочь покойной Началовой вышла на большую сцену — сходство с мамой поражает

«Боже, как это красиво! Верочка, голос просто супер, молодец», «Какой же все-таки голос красивый у тебя, Верочка», «Голос все больше похож на мамин», «Классно, Верочка, что ты становишься похожей на свою маму — и внешне, и голосом в нее пошла», — отреагировали поклонники Веры Алдониной на эти кадры.