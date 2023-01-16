«Испытать нервишки на прочность»: вот что нужно делать 16 января – Володина предупредила

Телеведущая, астролог Василиса Володина в своем Telegram-канале давно ведет рубрику «хорошие новости», в которой дает советы, как встретить и провести день с минимальным негативом для себя. На сей раз прогноз посвящен 16 января – второму рабочему понедельнику года.

«Сегодня многих потянет испытать нервишки на прочность. Свои и окружающих. Если триллеры и ужасы обычно не ваш жанр, не удивляйтесь изменившемуся вкусу. А также тому, что вас вдруг подозревают в манипуляции и обмане. Пересмотрите вечерком «Доктор Хаус». И отпустит, и удовольствие получите, а кто-то и важное открытие сделает о себе любимом», - посоветовала астролог.

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