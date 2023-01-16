Жена отдувается: Джанабаева впервые высказалась о Меладзе после дубайского скандала

Со скандала начался новый год у Валерия Меладзе. Певец, покинув Россию, не перестал петь по-русски для россиян. И поспешил подзаработать на корпоративах в Дубае, куда на каникулы слетелся весь московский бомонд.

А скандал случился после того, как артист на одном из корпоративов произнес нацистскую речевку, дабы обозначить свою истинную позицию. Причем, довольно трусливо это сделал, прошептав лозунг.