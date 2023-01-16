Жена отдувается: Джанабаева впервые высказалась о Меладзе после дубайского скандала

Со скандала начался новый год у Валерия Меладзе. Певец, покинув Россию, не перестал петь по-русски для россиян. И поспешил подзаработать на корпоративах в Дубае, куда на каникулы слетелся весь московский бомонд.
А скандал случился после того, как артист на одном из корпоративов произнес нацистскую речевку, дабы обозначить свою истинную позицию. Причем, довольно трусливо это сделал, прошептав лозунг.
На Меладзе-младшего тут же обрушился хейт. Концерты артиста в двух сибирских городах на весну уже отменены, сам музыкант залег на дно. Теперь приходится отдуваться его жене Альбине Джанабаевой. Она в своем микроблоге вышла на связь, и ей пришлось отвечать на неудобный вопрос про мужа.
- Альбина, а где Валериан Меладзе? — поинтересовалась одна из подписчиц у певицы.
- В Дубае шепчет, — иронично ответила ей другая.
- Нет, уже уехал, - веско вставила Джанабаева.
Правда, куда уехал Меладзе-младший и где сейчас находится, жена не сообщила.