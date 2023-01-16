«Рядом с матерью»: стало известно, когда и где похоронят Кикабидзе

Стало известно место и дата прощания с советским и грузинским актером Вахтангом Кикабидзе, умершим накануне в Тбилиси на 85 году жизни. Легенду похоронят 19 января на Верийском кладбище в столице Грузии, рядом с матерью. Об этом сообщил сообщил его продюсер Рати Абзианидзе, передает РИА «Новости».

«Гражданская панихида пройдет 17 и 18 января в церкви Кашвети, похороны состоятся 19 января на Верийском кладбище. Таково было желание Бубы при жизни», - объявил менеджер.

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