Новости шоу-бизнеса: умер Кикабидзе, Агутин обратился к Варум, прощания с Чуриковой не будет

Умер Вахтанг Кикабидзе

В Грузии скончался легендарный советский актер, 84-летний Вахтанг Кикабидзе. В последние годы он сильно болел. В одном из интервью артист рассказывал, как перенес операцию по удалению опухоли мозга.

Агутин на фоне слухов о разводе сделал заявление о Варум

54-летний Леонид Агутин впервые за долгое время заговорил о жене. 15 января супруги отмечают годовщину отношений. Они вместе уже 25 лет. Об этом музыкант рассказал в своем личном микроблоге, выйдя на связь с поклонниками.

«Я так благодарен за твою любовь ко мне и так трепетно храню свою любовь к тебе...», - обратился к жене певец.

Церемонии прощания с Чуриковой в театре не будет

Семья скончавшейся 14 января актрисы Инны Чуриковой отказалась устраивать гражданскую панихиду в театре Ленкома, где актриса прослужила 45 лет. Местом прощания выбрана другая площадка. Ею стал Храм Христа Спасителя в Москве, церемония состоится 17 января. Похоронят звезду на Новодевичьем кладбище.