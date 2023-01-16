Волочкова в леопардовом бикини вздела ногу в небо: голова внизу, причинное место напоказ

Анастасия Волочкова улетела на Мальдивы, и там с ней случилась беда – обострилась профессиональная травма паховой области. Из-за высоких нагрузок балерина вынуждена терпеть адскую боль между ног, но даже это не останавливает ее от шпагатов в нерабочее время.

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На острове балерина вновь показала, на что способна. Отдыхая на песчаной косе, Волочкова решила продемонстрировать свой шпагат вниз головой. И вздела ногу вверх, уткнувшись руками в песок. Правда, на звезде ничего кроме бикини леопардового оттенка не было, поэтому она опять сверкнула причинным местом, назло всем критикующим.