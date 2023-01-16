«Пугачева никого не волнует»: вот что стало со сбежавшей певицей на чужбине

Алла Пугачева сбежала из страны в прошлом году и поселилась в Израиле. На чужбине артистка зажила активной светской жизнью: выходила на тусовки, посещала концерты, а в Новый год сообщила друзьям, что свободна и счастлива. Но, судя по всему, звезда, которая всю жизнь купалась во внимании и обожании публики, лукавит. Потому что в Израиле никому не интересна и не нужна.

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Об этом сообщила журналистка Анна Монгайт*, которая отправилась на Землю Обетованную в отпуск. Она была поражена тем, что местных интересует другой кумир.

«Вот уже две недели нашего отпуска в Израиле каждый собеседник считает необходимым, как бы между прочим, упомянуть Тарантино. Я-то думала, мне будут рассказывать о Пугачевой, кто-где ее видел, «вот так близко, как тебя». Но нет. Пугачева никого не волнует. По Тель-Авиву бродит тень Тарантино. «Он живет за углом», «рядом на вилле», «шел по улице», «ехал на велосипеде», «с малышом на детской площадке», «учит иврит», «жена ждет второго ребенка. Твоя? Нет, Тарантино», - сообщила журналистка.

* Включена Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента