Катерина Ковальчук в черном купальнике блеснула прелестями: присела на корточки, ножки раздвинула

Актриса из сериалов «Крепостная» и «Гусар» Катерина Ковальчук проводит свой отпуск в райском местечке в Индонезии – на острове Ява. Звезда не скупится на кадры с побережья, удивляя подписчиков в соцсетях не только красотой природы, но и своими формами.

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На новом фото Ковальчук позировала на большом камне в море. Она присела на корточки, раздвинув ноги, прислонилась к валуну. Получился эффектный ракурс в купальнике. Катерина обладает подтянутой спортивной фигурой, над которой регулярно трудится в спортзале, поэтому форме звезды может позавидовать любая.