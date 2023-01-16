«Место – элитное, дом – роскошный»: уже делят наследство Инны Чуриковой на Рублевке – стоит сотни миллионов

79-летняя актриса театр и кино Инна Чурикова ушла из жизни 14 января. Она оставила солидное наследство, которое по закону полагается поровну ее мужу Глебу Панфилову и их сыну Ивану.
В собственности у легенды были большая квартира в Москве и загородный дом на Рублевке. Как сообщает сайт mk.ru, все это тянет, по самым скромным подсчетам, на 350 миллионов рублей.
Уже пошли слухи, что особняк в Подмосковье наследники решили продавать. И даже покупатель уже нашелся – светская львица, певица Алена Кравец рассказала, что не против приобрести роскошный дом Чуриковой.
«Живу неподалеку от имения Инны Михайловны на Николиной Горе, поэтому имею ежедневную возможность лицезреть ее дом. Соседи за глаза называют усадьбу Чуриковой «Барский двор». Там все ухожено: Инна Михайловна при жизни следила за территорией. В содержание своей дачи она вкладывала большие средства», - рассказала Кравец журналистам.
Звезда уже присматривается к особняку Чуриковой: «Он стоит около 300 миллионов рублей. У нас говорят, что они думают о продаже особняка. С этим, думаю, проблем не будет. Претенденты уже есть. В том числе и я. Место – элитное, дом – роскошный. Хорошее вложение средств».
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