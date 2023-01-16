«Место – элитное, дом – роскошный»: уже делят наследство Инны Чуриковой на Рублевке – стоит сотни миллионов

79-летняя актриса театр и кино Инна Чурикова ушла из жизни 14 января. Она оставила солидное наследство, которое по закону полагается поровну ее мужу Глебу Панфилову и их сыну Ивану.

В собственности у легенды были большая квартира в Москве и загородный дом на Рублевке. Как сообщает сайт mk.ru, все это тянет, по самым скромным подсчетам, на 350 миллионов рублей.