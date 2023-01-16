Валя Карнавал в розовом мини-бикини порезвилась в море: стринги выше пупка натянула, аж тесемки развязались

Звезда Интернета, телеведущая Валя Карнавал отдыхает в Таиланде с женихом Сашей Стоуном. Он стал ее фотографом в путешествии и регулярно показывает, как она проводит время. На этот раз парочка пришла пообщаться со слонами. Валя даже не побоялась искупаться с одним животным, отчего испытала неописуемый восторг.

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Девушка позировала с огромным животным в море. Она в своем соблазнительном бикини без пуш-ап продемонстрировала безупречную фигурку. Стринги Валя натянула выше пупка, там сейчас модно, плюс визуально ноги кажутся еще длиннее, правда, тесемки не выдерживают и развязываются.