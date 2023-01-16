«Называет своих поклонников крысами»: Май Абрикосов разоблачил Ксению Бородину

Экс-звезда «Дома-2» Роман Тертишный, прославившийся на телепроекте как Май Абрикосов, порассуждал в своем блоге об отпуске отечественных звезд и мимоходом выдал тайну телеведущей Ксении Бородиной.
Блогер заметил, что в такое непростое время люди шоу-бизнеса не только не отказались от фешенебельного отдыха, но и делают это так, будто ничего не происходит.
Улетели отдыхать Анастасия Волочкова, Ксения Бородина, Полина Гагарина. По наблюдению Тертишного, эти и другие селебрити в отпуске стараются перещеголять друг друга в пошлости – считают своим долгом походить перед камерой в трусах (а то и вовсе без низ) и обязательно опубликовать это в соцсетях. И объяснил, почему так происходит.
«Мы для них всего лишь быдло, подписота и крысы (крысами называет своих поклонников Бородина, например)», - проговорился блогер.
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