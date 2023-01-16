«Называет своих поклонников крысами»: Май Абрикосов разоблачил Ксению Бородину

Блогер заметил, что в такое непростое время люди шоу-бизнеса не только не отказались от фешенебельного отдыха, но и делают это так, будто ничего не происходит.

Улетели отдыхать Анастасия Волочкова, Ксения Бородина, Полина Гагарина. По наблюдению Тертишного, эти и другие селебрити в отпуске стараются перещеголять друг друга в пошлости – считают своим долгом походить перед камерой в трусах (а то и вовсе без низ) и обязательно опубликовать это в соцсетях. И объяснил, почему так происходит.

«Мы для них всего лишь быдло, подписота и крысы (крысами называет своих поклонников Бородина, например)», - проговорился блогер.

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