Полуголая: Клава Кока намотала на себя дырявое отрепье, чтобы выступить с концертом в Дубае

Исполнительница хитов «Покинула чат» и «Не со мной» Клава Кока по завершении своих новогодних каникул отправилась в Дубай с концертом. Здесь звезда выступила в одном из фешенебельных заведений города. Как это было, поклонники смогли наблюдать в ее соцсетях.

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При этом, Кока на сцену вышла в непонятно сконструированном наряде, больше похожем на отходы текстильного производства. Девушка натянула на себя лиф от купальника, трусы, а поверх этого - отрепье из прозрачных лоскутов, латекса, приправила сей комплект сетчатыми чулками. Вид получился полуголый, но девушка привыкла эпатировать публику, поэтому ей было не в новинку.