«Шикарная кукла на шикарный чайник»: Рената Литвинова в платье-торте устроила дефиле в Париже

Звезда театра и кино Рената Литвинова готовится выйти на сцену одного из парижских театров. Рената Литвинова делится в соцсетях своими образами из спектакля, чтобы ее красотой и грацией могли насладиться и поклонники из России. Ведь они вряд ли смогут лицезреть актрису на сцене в Париже.
В микроблоге Рената Литвинова поделилась кадрами, сделанными в закулисье театра. Рената Литвинова устроила дефиле в пышном черном платье, напоминающем огромный торт со взбитыми сливками.
«Это не мое. Это ее. Волшебницы из моей пьесы», - подписала кадры Рената Литвинова.
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У поклонников Ренаты Литвиновой видео вызвало восторг. Они сравнили актрису с роскошной куклой на роскошный чайник.
«Идеально», «Невероятная, черная королева! Восхитительное, чарующее платье, от вас невозможно оторвать взгляд!», «Как шикарная кукла на шикарный чайник! Восторг!» - высказались в Сети.
Рената Литвинова в платье-торте. Фото: скрин соцсети