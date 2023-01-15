«Шикарная кукла на шикарный чайник»: Рената Литвинова в платье-торте устроила дефиле в Париже

Звезда театра и кино Рената Литвинова готовится выйти на сцену одного из парижских театров. Рената Литвинова делится в соцсетях своими образами из спектакля, чтобы ее красотой и грацией могли насладиться и поклонники из России. Ведь они вряд ли смогут лицезреть актрису на сцене в Париже.

В микроблоге Рената Литвинова поделилась кадрами, сделанными в закулисье театра. Рената Литвинова устроила дефиле в пышном черном платье, напоминающем огромный торт со взбитыми сливками.