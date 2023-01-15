Что-то случилось с близнецами? Ефременкова и Мондезир из «Дома-2» пропали из соцсетей

Мондезир и Юлия Ефременкова

Мондезир и Юлия Ефременкова. Фото: соцсети

Экс-участники реалити-шоу Юлия Ефременкова и ее избранник Мондезир не выходят на связь с поклонниками.

Поклонники  переживают за экс-участников «Дома-2» Юлию Ефременкову и ее избранника Мондезира. Пара уже больше суток не выходит на связь с подписчиками в соцсети, что для них нехарактерно.

Оба зарабатывают на жизнь блогерством и всегда активно ведут свои микроблоги, рассказывая о жизни молодых родителей, воспитывающих сыновей-близнецов.

Поклонники встревожены. Они переживают, что с малышами Юлии Ефременковой и Мондезира могло произойти что-то ужасное, что не позволяет паре выйти на связь.

Поскольку Ефременкова и Мондезир записывали видео всегда, несмотря на массу забот, тишина кажется всем довольно тревожной.

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Напомним, Юлия Ефременкова и Мондезир стали родителями в сентябре 2022 года, на свет появились их сыновья-близнецы. Мальчикам скоро исполнится четыре месяца, в январе состоятся их крестины.

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