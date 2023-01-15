Обтянула все выпуклости: Каролина Севастьянова поманила фигурой в форме гитары - смотрите, какая она на самом деле

Известная спортсменка, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 27-летняя Каролина Севастьянова проводит время в Монако.
Красотка демонстрирует наряды, в которых щеголяет на вечеринках. В Монако довольно тепло, так что Каролине Севастьяновой не приходится кутаться. Гимнастка позирует налегке, демонстрируя свои роскошные формы.
На этот раз Каролина Севастьянова облачилась в черный комбинезон, который туго обтянул ее фигуру, напоминающую по форме гитару.
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Каролина Севастьянова в комбинезоне в обтяжку. Фото: соцсети
Каролина Севастьянова подчеркнула пышную грудь, округлые бедра и тонкую талию - все то, чем ее наградила природа.