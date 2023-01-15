«Она никого не волнует»: почему Алла Пугачева совсем не популярна в Израиле – кто затмил Примадонну

Названо имя звезды, которая, действительно, занимает умы жителей Израиля. И это не Алла Пугачева, как могло показаться некоторым.

Известная журналистка Анна Монгайт проводит свой отпуск в Израиле. К большому удивлению для себя она узнала, что Алла Пугачева в этой стране вовсе непопулярна даже среди тех, кто переехал в Израиль из России.

Пообщавшись с соотечественниками, Анна Монгайт пришла к выводу, что умы израильтян занимает режиссер Квентин Тарантино.

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