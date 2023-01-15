«Мы его бесконечно любили»: звезды шоу-бизнеса скорбят об умершем Вахтанге Кикабидзе

15 января российский шоу-бизнес выражает соболезнования по поводу кончины культового актера и певца Вахтанга Кикабидзе. Для многих звезд он был не просто киногероем на экране. Вот что пишут о нем знаменитости в социальных сетях.

Иосиф Пригожин:

«Несмотря на то, что последнее время мы с ним не виделись, а говорили только по телефону и то редко, он всегда оставался близким человеком, с которым нас связывала многолетняя дружба и сотрудничество. Буба – крестный отец моей дочери Данаи. Мы его бесконечно любили, несмотря на политические взгляды и разногласия. Как грустно осознавать, что жизнь конечна. Нам его будет очень не хватать».

Ирина Безрукова: