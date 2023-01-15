«Мы его бесконечно любили»: звезды шоу-бизнеса скорбят об умершем Вахтанге Кикабидзе

Вахтанг Кикабидзе

Вахтанг Кикабидзе (1938-2023). Фото: Global Look Press

Для многих российских знаменитостей он был близким другом.

15 января российский шоу-бизнес выражает соболезнования по поводу кончины культового актера и певца Вахтанга Кикабидзе. Для многих звезд он был не просто киногероем на экране. Вот что пишут о нем знаменитости в социальных сетях.

Иосиф Пригожин:

«Несмотря на то, что последнее время мы с ним не виделись, а говорили только по телефону и то редко, он всегда оставался близким человеком, с которым нас связывала многолетняя дружба и сотрудничество. Буба – крестный отец моей дочери Данаи. Мы его бесконечно любили, несмотря на политические взгляды и разногласия. Как грустно осознавать, что жизнь конечна. Нам его будет очень не хватать».

Ирина Безрукова:

«Еще одна невосполнимая утрата для всех нас. Он подарил нам возможность наслаждаться одними из лучших фильмов в истории отечественного кинематографа! Очень больно… И верить совсем не хочется».

Вахтанг Кикабидзе и Лолита. Фото: Global Look Press

Лолита Милявская:

«Царства Небесного. Вы удивительный человек… Спасибо за Сердце…»

Эмин Агаларов:

«Невероятной души человек, легендарный музыкант, актер, уникальный артист, мой очень теплый и старший друг, Вахтанг Константинович ушел сегодня из жизни… Думаем и помним о нем, восхищаемся его наследием и соболезнуем всем родным и близким».

Ксения Бородина:

«Умер актер Вахтанг Кикабидзе, как жаль…. Такие легенды уходят… Вчера Чурикова, сегодня любимый Мимино».

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Напомним, Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января в Тбилиси на 85-м году жизни после тяжелой борьбы с опухолью головного мозга.

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