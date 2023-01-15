Церемония прощания с покойной Инной Чуриковой состоится не в «Ленкоме» - таково решение семьи актрисы

Стало известно, где же на самом деле состоится церемония прощания с покойной народной артисткой СССР Инной Чуриковой.

На сайте театра «Ленком» появилась обновленная информация по этому поводу. Как сообщается, семья Инны Чуриковой отказалась устраивать гражданскую панихиду в театре, где актриса прослужила 45 лет.

Прощание состоится во вторник, 17 января, в Храме Христа Спасителя в Москве.