Церемония прощания с покойной Инной Чуриковой состоится не в «Ленкоме» - таково решение семьи актрисы

Стало известно, где же на самом деле состоится церемония прощания с покойной народной артисткой СССР Инной Чуриковой.
На сайте театра «Ленком» появилась обновленная информация по этому поводу. Как сообщается, семья Инны Чуриковой отказалась устраивать гражданскую панихиду в театре, где актриса прослужила 45 лет.
Прощание состоится во вторник, 17 января, в Храме Христа Спасителя в Москве.
«По решению семьи народной артистки СССР Инны Михайловны Чуриковой, церемония прощания перенесена в Храм Христа Спасителя и состоится в верхней Церкви Храма 17 января в 11:00. Гражданской панихиды в театре не будет. Инна Михайловна Чурикова будет захоронена на Новодевичьем кладбище», - говорится в сообщение на сайте театра «Ленком».
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Напомним, ранее директор театра Марк Варшавер заявлял, что принципиально важно, чтобы церемония прощания с Инной Чуриковой проходила в «Ленкоме». На сайте театра даже появилось соответствующее объявление об этом. Но семья покойной актрисы решила иначе.
Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни 14 января 2023 года. Актриса скончалась в больнице.