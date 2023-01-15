«Вот что значит - молодой муж»: внешность 70-летней мамы Влады Соколовского удивила всех – что не так с женщиной

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Стоит напомнить, что отцу Влада Соколовского 57 лет. Так что, подписчики, восторгаясь красотой и молодостью мамы музыканта, давали понять, что для нее, вероятно, отличным мотиватором является более молодой супруг.